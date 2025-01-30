Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 76: Das Kind meines Mannes
23 Min.
Es sollte der schlimmste Tag ihres Lebens werden, als Clara Wagner einen Anruf aus dem Krankenhaus bekommt. Ihr Ehemann Peter wurde bei einem Autounfall schwer verletzt. Seine Begleiterin, eine junge Frau, wurde getötet. Am Krankenbett ihres Mannes dann das schlimme Geständnis: Die junge Frau war Peters langjährige Affäre. Die beiden haben sogar ein gemeinsames Kind, den sechsjährigen Lukas. Ihr Mann bittet sie um einen Gefallen, der ihr ganzes Leben komplett verändern soll.
