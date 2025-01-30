Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Straßenkind

SAT.1Staffel 8Folge 85
Das Straßenkind

Das StraßenkindJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 85: Das Straßenkind

23 Min.Ab 12

Mia Brenner (16) hatte keinen guten Start im Leben: Nach dem Tod ihrer drogenabhängigen Mutter wuchs sie in einem Heim auf. Inzwischen lebt sie mit ihrem Freund, dem 18-jährigen Kleinkriminellen Piet Matusek, auf der Straße und hält sich mit Betteln und Diebstahl über Wasser. Mia sehnt sich nach einem geregelten Leben, einem Job und vor allem einer heilen Familie. Als sie die Chance bekommt, schleicht sie sich als Babysitterin in das Leben solch einer heilen Familie ein ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen