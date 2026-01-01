Du musst ein Schwein sein in dieser WeltJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 86: Du musst ein Schwein sein in dieser Welt
23 Min.Ab 12
"Du musst ein Schwein sein in dieser Welt!"- mit diesem Spruch verabschiedet sich ein Inkassoeintreiber von Rolf Heinemann (35), dessen kleinen Elektrobetrieb er gerade gepfändet hat. Rolfs Gutmütigkeit seinen Kunden gegenüber hat den Elektriker in den finanziellen Ruin getrieben. Seine herzkranke Frau Christina soll von all dem lieber nichts erfahren. Dann landet auf Rolfs Konto eine Fehlüberweisung in Höhe von 25.000 Euro. Rolf muss sich entscheiden: Geld oder Gewissen?
