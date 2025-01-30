Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 92
22 Min.Ab 12

Die Enttäuschung sitzt noch immer tief: Vor Jahren wurde Nadja Brandt (44) von ihrer großen Liebe Mustafa, einem Türken, verlassen. Nadjas Hass auf Ausländer ist seitdem grenzenlos. Als ihre Tochter Mia (17) ihren neuen afghanischen Freund vorstellt, ist Nadja geschockt! Rennt Mia nun in dasselbe Unglück? Nadja liefert den jungen Mann, der sich illegal in Deutschland aufhält, an die Polizei und merkt nicht, dass sie dabei ist ihre Tochter für immer zu verlieren.

