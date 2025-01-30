Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 93: Monas verkehrte Welt
23 Min.Ab 12
Keine Karriere, kein Mann und bald nicht mal ein Dach überm Kopf - da bleibt Mona Ratke nur eins: Lügen, dass sich die Balken biegen. Die Schauspielkarriere läuft einfach nicht an und jetzt fliegt sie auch noch aus ihrem WG-Zimmer. Um ihre Traumwohnung zu ergattern, fängt Mona an, sich ein Bilderbuchleben zusammenz flunkern. Doch plötzlich taucht auch ihre erfolgreiche Schwester bei der Wohnungsbesichtigung auf und Mona muss auch ihrer Familie das perfekte Leben vorspielen ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1