Folge 1: Stimme und Charisma: Leony vs. Stefanie Giesinger
164 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12
Ruhm und Ehre winken der Siegerin von Schlag den Star. Und nicht zu vergessen: 100.000 Euro! Sängerin Leony und Model Stefanie Giesinger wollen beide Geschick und Kampfgeist im Duell gegeneinander beweisen. Wer hält durch?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen