Das große Gag-Duell: Paul Panzer vs. Kaya YanarJetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 3: Das große Gag-Duell: Paul Panzer vs. Kaya Yanar
242 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12
In dieser Ausgabe treten die Comedians Kaya Yanar und Paul Panzer in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen