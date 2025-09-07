Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlag den Star

Musiker trifft auf Schauspieler: Max Giesinger vs. Daniel Donskoy

ProSiebenStaffel 2024Folge 7vom 07.09.2025
202 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12

Musiker gegen Schauspieler. Max Giesinger und Daniel Donskoy treten in einem spannenden Duell gegeneinander an. Wer holt sich den Sieg und nimmt die 100.000€ mit nach Hause?

