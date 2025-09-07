Musiker trifft auf Schauspieler: Max Giesinger vs. Daniel DonskoyJetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 7: Musiker trifft auf Schauspieler: Max Giesinger vs. Daniel Donskoy
202 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12
Musiker gegen Schauspieler. Max Giesinger und Daniel Donskoy treten in einem spannenden Duell gegeneinander an. Wer holt sich den Sieg und nimmt die 100.000€ mit nach Hause?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
