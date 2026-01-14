Schweine aller Länder vereinigt euchJetzt kostenlos streamen
Schweine nebenan
Folge 10: Schweine aller Länder vereinigt euch
Bei Jackson Motors ist "Bring Deine Tochter mit zur Arbeit"-Tag. April zeigt sich von ihrer besten Seite, zumindest solange, bis sie beim Metzger gegenüber eine Anzeige sieht, die verschiedene Schweinefleischteile zeigt. Sie ist wild entschlossen, dieses ungeheuerliche Plakat zu entfernen. Sie will einen Protest organisieren und ist sauer, als Phil nicht mitmachen will. Da gibt Clara ein Geheimnis aus Phils Vergangenheit preis. Als junger Erwachsener auf dem Bauernhof führte Phil unter dem Namen Abbie Hoofman (Verballhornung des Namens eines Studentenführers der sechziger Jahre) die Partei der Pimk Panther an. In einer Reihe von Rückblicken auf die sechziger Jahre sieht man nun z.B., wie Phil alias Abbie Hoofman die Tiere zusammenruft und sie auffordert, das System zu bekämpfen und den Bauernhof vor der Versteigerung zu retten. April hat nun ungeheuren Respekt vor ihrem einst militanten Vater.
