Schweinsleder des GrauensJetzt kostenlos streamen
Schweine nebenan
Folge 2: Schweinsleder des Grauens
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Chuckie wird aufgrund seines naturgemäß massigen Körperbaus ins Footballteam der Schule aufgenommen, wo das sportliche Jungschwein beachtliche Erfolge erzielt. Das kommt auch Vater Phil zugute, denn dessen Chef Jungle George ist ein glühender Footballfan und hat neuerdings sogar so etwas wie Respekt vor dem Vater des neuen Wunderspielers. Chuckies Football-Laufbahn endet abrupt, als er herausfindet, daß Football-Bälle aus Schweinsleder hergestellt werden. Schließlich kann er sich ja schlecht an einem Spiel beteiligen, bei dem die sterblichen Überreste eines Artgenossen buchstäblich mit Füßen getreten werden.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6