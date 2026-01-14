Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schweine nebenan

Schweinsleder des Grauens

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Schweinsleder des Grauens

Schweinsleder des GrauensJetzt kostenlos streamen

Schweine nebenan

Folge 2: Schweinsleder des Grauens

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Chuckie wird aufgrund seines naturgemäß massigen Körperbaus ins Footballteam der Schule aufgenommen, wo das sportliche Jungschwein beachtliche Erfolge erzielt. Das kommt auch Vater Phil zugute, denn dessen Chef Jungle George ist ein glühender Footballfan und hat neuerdings sogar so etwas wie Respekt vor dem Vater des neuen Wunderspielers. Chuckies Football-Laufbahn endet abrupt, als er herausfindet, daß Football-Bälle aus Schweinsleder hergestellt werden. Schließlich kann er sich ja schlecht an einem Spiel beteiligen, bei dem die sterblichen Überreste eines Artgenossen buchstäblich mit Füßen getreten werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schweine nebenan
Studio 100 Kids
Schweine nebenan

Schweine nebenan

Alle 1 Staffeln und Folgen