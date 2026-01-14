Schweine nebenan
Folge 11: Schweine an die Macht
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Um seine Schulden bei "Joey Bag of Donuts" bezahlen zu können, will Jungle George die Bibliothek von Schlichter Falls abreißen lassen, um dort sein neues Wohnmobilzentrum zu eröffnen. Nach dem Ausscheiden des korrupten Ratsmitglieds Schlichter muß er jedoch zuerst einen neuen Kandidaten finden, der ihm hilft, seine düsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Jungle George will deshalb seinen getreuen Mitarbeiter Phil Stymington überreden, als Ratsmitglied zu kandidieren. Phil bedauert schnell, in die ganze Sache hineingeraten zu sein und muß erkennen, wie schmutzig "menschliche" Politik sein kann.
Genre:Animation, Kinder, Familie
Altersfreigabe:
6