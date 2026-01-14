Schweine nebenan
Folge 9: Chuckies neue Freundin
Beim Schulball steht Chuckie gemeinsam mit Ben, dem Austauschschüler, dem Hausmeister und anderen Verlierern nur am Rand und muß feststellen, daß er beim Buhlen um die Gunst der Mädchen nichts zu melden hat. Nachdem Bens Versuche, Amor zu spielen, nach hinten losgehen, verliebt sich Chuckie in ein blindes Mädchen, das er beim Tierarzt trifft. Weil er ihr verschweigt, daß er ein Schwein ist, sieht sich Chuckie zu einem Versteckspiel gezwungen, bei dem stets sein Freund Ben als Double einspringen muß, z.B. wenn Wendy möchte, daß Chuckie ihre Hand hält oder sie gar sein Gesicht berühren will. Aber wie sich herausstellt, ist Wendy alles andere als dumm und hat schon bald gemerkt, mit wem sie es zu tun hat. Und als Blinde hat sie natürlich Verständnis für Außenseiter der Gesellschaft und körperliche Schwächen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick