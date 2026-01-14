Zum Inhalt springenBarrierefrei
Chuckies neue Freundin

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Folge 9: Chuckies neue Freundin

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Beim Schulball steht Chuckie gemeinsam mit Ben, dem Austauschschüler, dem Hausmeister und anderen Verlierern nur am Rand und muß feststellen, daß er beim Buhlen um die Gunst der Mädchen nichts zu melden hat. Nachdem Bens Versuche, Amor zu spielen, nach hinten losgehen, verliebt sich Chuckie in ein blindes Mädchen, das er beim Tierarzt trifft. Weil er ihr verschweigt, daß er ein Schwein ist, sieht sich Chuckie zu einem Versteckspiel gezwungen, bei dem stets sein Freund Ben als Double einspringen muß, z.B. wenn Wendy möchte, daß Chuckie ihre Hand hält oder sie gar sein Gesicht berühren will. Aber wie sich herausstellt, ist Wendy alles andere als dumm und hat schon bald gemerkt, mit wem sie es zu tun hat. Und als Blinde hat sie natürlich Verständnis für Außenseiter der Gesellschaft und körperliche Schwächen!

Studio 100 International
