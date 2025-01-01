Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Erwachsenwerden

DisneyStaffel 7Folge 3
Folge 3: Mein Erwachsenwerden

20 Min.Ab 12

J.D.s Bruder Dan, der mittlerweile ein erfolgreicher Makler ist, kommt zu Besuch. Er schenkt J.D. zum Dank dafür, dass der ihm einst die Leviten gelesen und ihn dadurch wachgerüttelt hat, ein Hybridauto. J.D. braucht eine Weile, bis er kapiert hat, dass Dan nicht mehr der Loser von den beiden ist. Von allen Seiten bekommt J.D. nun zu hören, er solle endlich erwachsen werden. Er entscheidet sich schließlich, Verantwortung für sein Leben und das seines Sohnes zu übernehmen.

Disney
