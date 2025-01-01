Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Staffel 7Folge 6
Folge 6: Meine Tabellenführung

21 Min.Ab 12

J.D. will mit Cox und Turk mithalten, die ständig miteinander wetteifern. Als er tatsächlich alle anderen überholt - nämlich auf der Krankenhaus-Website, auf der die Patienten über ihren Lieblingsarzt abstimmen - fühlen Cox und Turk sich genötigt, ihm mit einem fiesen Trick den Rang streitig zu machen. Elliot kämpft indes mit ihrem Gewissen: Ihre todkranke Patientin und Freundin Shannon will sich das Leben nehmen. Darf und kann Elliot das für sich behalten?

