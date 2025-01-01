Zum Inhalt springenBarrierefrei
J.D. hat gegen Cox' und Elliots Rat seinem Patienten Emery, der wegen schwerer Verbrennungen behandelt wird, versprochen, ihn zu dessen Highschool-Abschlussfeier zu entlassen. Aber dann bekommt der Junge eine Infektion ... Carla und Turk feiern sechsjähriges Beziehungsjubiläum. Er hat als Überraschung heimlich Spanisch gelernt. Als er jedoch merkt, wie vorteilhaft es ist, ihre Gespräche mit Verwandten zu belauschen, beschließt er, seine Fähigkeit erstmal für sich zu behalten.

