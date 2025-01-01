Scrubs - Die Anfänger
Folge 4: Meine Eselsbrücken
21 Min.Ab 12
Carla fürchtet um ihre kulturelle Identität, da sie erstmals nicht in Spanisch geträumt hat. Turk wiederum ärgert es, dass Carla mit Izzy nur Spanisch spricht, wenn er nicht dabei ist. J.D. wettet mit dem Hausmeister, ob es ihm gelingt, sich innerhalb eines Tages die Namen aller Kollegen zu merken. Dr. Cox erklärt ihm, wie man dabei Eselsbrücken zu Hilfe nimmt. Als J.D. die Wette schon gewonnen glaubt, muss er feststellen, dass er einen Namen nicht kennt: den des Hausmeisters ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
