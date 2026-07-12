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SEAL Team

Die Entführung von Flug 916

Kabel EinsStaffel 2Folge 11vom 12.07.2026
Die Entführung von Flug 916

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SEAL Team

Folge 11: Die Entführung von Flug 916

41 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 16

Terroristen entführen ein tunesisches Flugzeug und fordern die Entlassung von Gefangenen. Unter der Leitung des britischen SAS übernimmt das Bravo-Team die Befreiung der Geiseln.

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