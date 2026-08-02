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SEAL Team

Der Preis des Krieges

Kabel EinsStaffel 2Folge 14vom 02.08.2026
Der Preis des Krieges

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Folge 14: Der Preis des Krieges

40 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

Emma erhält die Zusage für ein College in New York. Jason ist davon wenig begeistert, doch für Diskussionen bleibt keine Zeit: Das Team wird im Kongo gebraucht.

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