SEAL Team
Folge 12: In der Falle
42 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 16
Das Bravo-Team soll eine als "Jihad-Jenna" bekanntgewordene US-Amerikanerin, nach ihrer angeblichen Lossagung vom Islamischen Staat, befreien.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
SEAL Team
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action, Militär
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: CBS International Television & © Season 2: CBS Television
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