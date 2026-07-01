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SEAL Team

Zwischen Leben und Tod

Kabel EinsStaffel 2Folge 13vom 26.07.2026
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Folge 13: Zwischen Leben und Tod

42 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

Nach dem Abschluss einer Mission in Nordkorea gelangen die Seals über Torpedorohre zurück in ihr U-Boot. Eine Fehlfunktion führt jedoch dazu, dass Sonny im Rohr gefangen ist.

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