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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Die Garage muss weg

sixxStaffel 5Folge 7vom 07.12.2024
Die Garage muss weg

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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Folge 7: Die Garage muss weg

42 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 6

Derek und Chauncey kaufen ein stark beschädigtes Haus und beginnen sofort mit der Renovierung. Sie wollen die Garage in einen Wohnraum umbauen, doch dafür benötigen sie eine Genehmigung der Stadt - was zu Verzögerungen führt. Zudem entdeckt das Team Wasserschäden, Probleme mit der Elektrik und den Sanitärinstallationen. Die Handwerker hoffen, dass nicht noch weitere Probleme auf sie zukommen...

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