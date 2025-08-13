Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 2: Last Call Killer
39 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12
Anfang der 90er Jahre werden in New Jersey zerstückelte Leichenteile in mehreren Müllbeuteln gefunden. Insgesamt handelt es sich um vier Opfer, die auf eine Weise zerteilt wurden, die auf medizinisches Fachwissen schließen lässt. Die Ermittler finden heraus, dass es der Killer auf schwule und bisexuelle Männer in Piano Bars abgesehen hat. Doch niemand ahnt, dass ein örtlicher Krankenpfleger hinter den grausamen Taten steckt.
Alle Staffeln im Überblick
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED
Enthält Produktplatzierungen