Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Last Call Killer

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 2 vom 13.08.2025
Last Call Killer

Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 2: Last Call Killer

39 Min. Folge vom 13.08.2025 Ab 12

Anfang der 90er Jahre werden in New Jersey zerstückelte Leichenteile in mehreren Müllbeuteln gefunden. Insgesamt handelt es sich um vier Opfer, die auf eine Weise zerteilt wurden, die auf medizinisches Fachwissen schließen lässt. Die Ermittler finden heraus, dass es der Killer auf schwule und bisexuelle Männer in Piano Bars abgesehen hat. Doch niemand ahnt, dass ein örtlicher Krankenpfleger hinter den grausamen Taten steckt.

Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
SAT.1 GOLD
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

