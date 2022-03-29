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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Der Racheengel

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 29.03.2022
Der Racheengel

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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 6: Der Racheengel

41 Min.Folge vom 29.03.2022Ab 16

In Texas werden mehrere Menschen auf brutale Weise in ihren Häusern ermordet. Der Täter hält sich nach den Verbrechen noch außergewöhnlich lange an den Tatorten auf, drapiert die Führerscheine der Opfer und hinterlässt absichtlich Essensspuren. Anhand eines Fingerabdrucks kann schnell ein Verdächtiger identifiziert werden, doch die Polizei hat keine Hinweise, wo sich der Mann aufhält. Durch eine landesweite Fahndung hofft das FBI schließlich, den Serienmörder zu fassen.

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