Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 4: Scherenschnitte
40 Min.Folge vom 22.03.2022Ab 16
Im Sommer 1986 lauert ein Serienmörder seinen Opfern auf den Straßen rund um Sacramento auf. Er gibt sich zunächst als guter Samariter aus, entführt die Frauen dann, vergewaltigt und erdrosselt sie. Die Kleidung der Toten zerschneidet er so, dass sich präzise, aber seltsame Muster ergeben. Die Polizei hat schon bald einen Verdächtigen, kann diesem jedoch nichts nachweisen. Erst, als eine Frau einen Angriff überlebt, kann der Täter gefasst werden.
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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH