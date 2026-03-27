Serienmörder - Das Böse unter uns
Folge 2: Der St. Louis-Killer
44 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 16
Ruhig, freundlich, unscheinbar – so wirkt Maury Travis auf seine Nachbarn. Doch hinter dieser Fassade lauert Grausamkeit: 17 junge Prostituierte fallen seiner Gewalt zum Opfer. In seinem Keller filmt er Folter und Qualen, jedes Detail aufgezeichnet. Lange Zeit bleibt er unerkannt, bis das Internet und ein unscheinbarer Hinweis den Ermittlern helfen, das Grauen ans Licht zu bringen.
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Serienmörder - Das Böse unter uns
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Kabel Eins