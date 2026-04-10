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Serienmörder - Das Böse unter uns

Samuel Little: Der tödlichste Serienmörder der USA

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 10.04.2026
Samuel Little: Der tödlichste Serienmörder der USA

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Serienmörder - Das Böse unter uns

Folge 3: Samuel Little: Der tödlichste Serienmörder der USA

44 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 16

Samuel Little gestand 93 Morde, begangen zwischen 1970 und 2005 in 19 US-Bundesstaaten – damit ist er der schlimmste Serienmörder in der Geschichte der USA. 2012 wurde er das erste Mal wegen Drogendelikten gefasst. DNA-Spuren führten zu drei ermordeten Frauen. Er wird verurteilt. Doch erst 2018 gesteht er die weiteren Morde – im Tausch gegen Hafterleichterungen. Die Hälfte seiner Opfer bleibt bis heute unidentifiziert – trotz seiner detaillierten Zeichnungen und Beschreibungen.

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