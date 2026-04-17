Serienmörder - Das Böse unter uns
Folge 4: Die Bestie von Rostow
44 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 16
Ein Mann - zwei Gesichter. Nach außen hin ist er ein unscheinbarer Lehrer, Familienvater und Nachbar. Was niemand weiß: Andrej Tschikatilo ist auch ein Sadist. Er löscht 53 Menschenleben aus - so viel, wie kaum jemand vor oder nach ihm.
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Serienmörder - Das Böse unter uns
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins