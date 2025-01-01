Shame Game
Folge 2: MMAaron
23 Min.Ab 12
Ring frei für Aaron versus Flying Uwe. YouTuber und MMA-Kämpfer Flying Uwe bringt Aaron an seine körperlichen Grenzen und fordert ihn heraus in einem MMA-Kampf. Natürlich erhält Aaron vorab ein persönliches Training. Flying Uwes Motto: „Schlägt Aaron hart, schlage ich härter zurück.“
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Shame Game
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Fernsehmacher