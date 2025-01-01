Shame Game
Folge 5: Millionär wird wer?
23 Min.Ab 12
Fußballer Max Kruse hat einen richtigen Actiontag für seinen Kumpel Aaron vorbereitet. Es geht hoch hinaus, es wird rasant und Aaron wird richtig ins Schwitzen kommen. Nicht nur, weil wir in dieser Folge im Stuntpark Babelsberg sind, sondern auch weil Max sein Talent als Quizshow-Master entdeckt.
Shame Game
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Fernsehmacher