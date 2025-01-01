Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Shame Game

Millionär wird wer?

JoynStaffel 2Folge 5
Millionär wird wer?

Millionär wird wer?Jetzt kostenlos streamen

Shame Game

Folge 5: Millionär wird wer?

23 Min.Ab 12

Fußballer Max Kruse hat einen richtigen Actiontag für seinen Kumpel Aaron vorbereitet. Es geht hoch hinaus, es wird rasant und Aaron wird richtig ins Schwitzen kommen. Nicht nur, weil wir in dieser Folge im Stuntpark Babelsberg sind, sondern auch weil Max sein Talent als Quizshow-Master entdeckt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Shame Game
Joyn
Shame Game

Shame Game

Alle 2 Staffeln und Folgen