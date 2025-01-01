Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 4
Folge 4: One Night Stand-Up

23 Min.Ab 12

Comedian Maria Clara Groppler entführt YouTube-Talent Aaron in die Comedy-Welt. Wird es lustig? Für die Zuschauer schon, jedoch hat Aaron am Ende wenig zu lachen. Denn Maria hat ihm einen Stand-Up Auftritt der besonderen Art verschafft.

