She-Ra: Prinzessin der Macht
Folge 10: Day of the Flowers
22 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 6
Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
