When Whispering Woods Last BloomedJetzt kostenlos streamen
She-Ra: Prinzessin der Macht
Folge 13: When Whispering Woods Last Bloomed
22 Min.Folge vom 04.11.2023Ab 6
Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
She-Ra: Prinzessin der Macht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren