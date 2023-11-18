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She-Ra: Prinzessin der Macht

She-Ra Makes a Promise

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 18vom 18.11.2023
She-Ra Makes a Promise

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She-Ra: Prinzessin der Macht

Folge 18: She-Ra Makes a Promise

22 Min.Folge vom 18.11.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache.

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