She-Ra: Prinzessin der Macht

The Perils of Peekablue

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 17vom 18.11.2023
Folge 17: The Perils of Peekablue

22 Min.Folge vom 18.11.2023

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

