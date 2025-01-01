Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1: El Arenal

17 Min.Ab 16

Mit Slavik ist Malle zwei mal im Jahr!! Der amtierende König von Mallorca, noch Prinz Slavik der Erste, geht auf Wahlfang am Ballermann 6. Seine Mission: Herausfinden, was das zukünftige Volk begehrt. Wonach sehnt sich der deutsche Ballermanntourist wirklich? Reicht der Eimer Sangria, samt meterlangem Strohalm und ein knappes Bikini Höschen als Kleiderordnung für die Damen aus, um die Gunst des jungen Volkes zu gewinnen?

