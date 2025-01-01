Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 3: Immobilien
25 Min.Ab 12
Mein Palast. Meine Yacht. Meine Insel. Wie wohnt eine Majestät? In dieser Episode verschafft sich der amtierende König einen Überblick, über die Möglichkeiten einer standesgemäßen Behausung. Es versteht sich von selbst, dass der Ansprechpartner für dieses Vorhaben nur ein Luxusimmobilienmakler sein kann.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions