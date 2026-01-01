Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 7: Auswanderer
25 Min.Ab 12
El Dorado Slavik aka der John Wayne von El Arenal. Der amtierende König sieht sich selbst schon auf hohem Ross an der Playa de Palma entlang reiten. Frauen Herzen brechen und die Männer werden gelb vor Neid. Doch es ist noch kein Virtuos vom Himmel gefallen. Kann sich Slavik im Sattel halten oder gehen die Pferde mit ihm durch?
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions