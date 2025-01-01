Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Bierkönig

24 Min.Ab 16

Ballermannstar - Traumjob oder Alptraum? Party, Palmen, Weiber und ganz viel Geld. Schlagerstar am Ballermann 6. Das klingt für unzählige Deutsche nach dem ultimativen Traumjob. Slavik macht den Realitätscheck. Welche Eigenschaften braucht man für eine erfolgreiche Karriere im Partyparadies? Wie funktioniert die Ballermann-Maschinerie hinter Tanzfläche und Bühne? Wie viele Liter Sangria sind nötig, um einen Ballermann Hit zu schreiben? Und wie viel muss man selber saufen, um Tag für Tag die gleichen Lieder grölen zu können? Wir treffen große Namen und Newcomer. Wir gehen dahin, wo es so laut ist, das es weh tut. Entscheidet sich Slavik am Ende vlt. doch gegen die Krone und für eine Karriere im Megapark?

