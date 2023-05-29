Reptilienjagd im SchuppenJetzt kostenlos streamen
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 4: Reptilienjagd im Schuppen
22 Min.Folge vom 29.05.2023Ab 12
Olivia muss eine Rautenpython aus einer misslichen Lage befreien. Das Tier steckt zwischen zwei Zäunen fest und kommt von allein nicht mehr frei. Auch Mick und Adele bekommen es mit einem gefangenen Reptil zu tun: Im Gartenhaus einer Familie hat sich ein Goanna eingenistet. Jess und Chris erhalten in Sydney währenddessen ein mysteriöses Paket ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited