Rekordverdächtiger SchlangenfundJetzt kostenlos streamen
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 8: Rekordverdächtiger Schlangenfund
22 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12
Auf das Team wartet eine besondere Herausforderung: Die größte Rotbäuchige Schwarzotter, die die Profis je gesehen haben, muss eingefangen werden. Kann Chris mit seinen Fähigkeiten überzeugen? Olivia begegnet währenddessen ihrer ersten Östlichen Braunschlage und hat großen Respekt vor dem hochgiftigen Tier.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited