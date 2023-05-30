Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 6: Besuch beim Tierarzt
22 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12
Bei den Schlangenjägern wird es heute gefährlich: Chris und Jess müssen eine verletzte Rotbäuchige Schwarzotter per Hand einfangen und das Tier anschließend in der Wildnis aussetzen. Stu muss ein Exemplar der gleichen Schlangenart unter einer Betonplatte hervorlocken, und Mick wird bei einem Routineeinsatz von einer großen Python gebissen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited