Snake Security - Schlangenalarm in Australien

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 5vom 09.11.2024
Folge 5: Einsatz auf dem Dach

22 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12

Für Jess steht heute ein ganz besonderer Tag an - sie bekommt es mit ihrer ersten Diamantpython zu tun. Stuart und Olivia müssen währenddessen eine sehr große Rotbäuchige Schwarzotter einfangen, und Mick und Adele sind auf Python-Jagd in Tropical North Queensland unterwegs. Doch dann sorgt ein weiteres Tier für Unruhe bei Adele ...

