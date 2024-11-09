Snake Security - Schlangenalarm in Australien
Folge 5: Einsatz auf dem Dach
22 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12
Für Jess steht heute ein ganz besonderer Tag an - sie bekommt es mit ihrer ersten Diamantpython zu tun. Stuart und Olivia müssen währenddessen eine sehr große Rotbäuchige Schwarzotter einfangen, und Mick und Adele sind auf Python-Jagd in Tropical North Queensland unterwegs. Doch dann sorgt ein weiteres Tier für Unruhe bei Adele ...
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:AU, 2021
Copyrights:© Beyond Entertainment Limited