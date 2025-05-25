Urlaub in Ägypten: Was bekommt man hier für sein Geld?Jetzt kostenlos streamen
Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck
Folge 1: Urlaub in Ägypten: Was bekommt man hier für sein Geld?
45 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 6
In Folge eins von "Sommer, Sonne, Sorgenfrei" sind unsere Urlaubs-Tester in Hurghada in Ägypten und checken drei Hotels in unterschiedlichen Preisklassen. Wo hat man den meisten Spaß und was bekommt man wirklich für sein Geld?
Genre:Dokumentation, Verbraucherinformation, Spezial
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen