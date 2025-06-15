Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck

Griechischer Traumurlaub: Das sollte man auf Kreta nicht verpassen!

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 15.06.2025
Griechischer Traumurlaub: Das sollte man auf Kreta nicht verpassen!

Griechischer Traumurlaub: Das sollte man auf Kreta nicht verpassen!Jetzt kostenlos streamen

Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck

Folge 3: Griechischer Traumurlaub: Das sollte man auf Kreta nicht verpassen!

46 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 6

Dieses Mal sind unsere Test-Urlauber in Griechenland und erkunden die Highlights um und auf Kreta. Welche Hotels sich lohnen und was man auf keinen Fall verpassen sollte, siehst du in der ganzen Folge.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck
Kabel Eins
Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck

Sommer, Sonne, Sorgenfrei - Der HolidayCheck

Alle 1 Staffeln und Folgen