Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 01.06.2025
Folge 2: Sandburgen, Wandern und Wasserspaß - Was lohnt sich auf Teneriffa?

45 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 6

Drei Gruppen starten voller Erwartungen in den Urlaub auf Teneriffa. Für Elke und Frank aus Köln geht es ins Hotel "Baobab Suites". Außerdem wollen die beiden den Vulkan Teide erkunden. Die sportlichen Zwillinge Tamara und Sabrina sind im "Gran Melia Palacio" und nutzen die Insel für Fitness und Surfen. Familie Engel, bestehend aus drei Generationen, testet das Hotel "Roca Nivaria". Ob das Hotel für alle Altersgruppen etwas zu bieten hat?

