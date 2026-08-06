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South Park

Freakshow

Comedy CentralFolge vom 06.08.2026
Freakshow

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South Park

Folge vom 06.08.2026: Freakshow

21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Die Jungs überreden Butters an einer Talkshow für körperlich behinderte Menschen teilzunehmen, wofür sie ihm einen Hodensack ans Kinn kleben. Der Auftritt von Butters wird zum Erfolg und er wird Teil der Krüppelgewerkschaft, die einen Streik plant.

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