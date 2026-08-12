Größer, Digitaler und Umgeschnitten!Jetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 12.08.2026: Größer, Digitaler und Umgeschnitten!
21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Stan und seine Freunde gründen einen Verein, um Filme vor ihren eigenen Regisseuren zu schützen, die umgearbeitet wieder ins Kino kommen. Sie wollen mit einer Werbekampagne für ihre Sache aufmerksam machen, aber es kommt zu einem Missverständnis.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany