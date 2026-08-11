Nur körperliche Liebe im Vatikan?Jetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 11.08.2026: Nur körperliche Liebe im Vatikan?
21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
Nach einer Reihe von Skandalen treten die Einwohner von South Park aus der Kirche aus und die verwunderten Jungs dürfen nicht mehr in die Kirche. Cartman entdeckt unterdessen, dass man auch mit dem Hintern essen kann.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1: MTV Germany