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SPIEGEL TV - Reportage

Die Urlaubs-Giganten! So geht Sommer in Deutschland

SAT.1Folge vom 29.06.2026
Die Urlaubs-Giganten! So geht Sommer in Deutschland

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SPIEGEL TV - Reportage

Folge vom 29.06.2026: Die Urlaubs-Giganten! So geht Sommer in Deutschland

91 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Urlaub im eigenen Land steht bei den Deutschen auf Platz eins der Reiseziele - gefolgt von Spanien, Italien und der Türkei. Die Branche rechnet trotz globaler Krisen weiter mit steigenden Umsätzen. Nach wie vor beliebt: Camping - mit fast 45 Millionen Übernachtungen wurde hier ein neuer Rekord erreicht. Günstige Unterkünfte bieten auch Jugendherbergen, von denen sich die größte auf der Insel Borkum befindet. Doch kann eine solche Unterkunft es wirklich mit einem Hotel aufnehmen?

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