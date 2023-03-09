Am Haken / Rückkehr der SuperheldenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 09.03.2023: Am Haken / Rückkehr der Superhelden
23 Min. Ab 6
Mr. Krabs warnt eindringlich vor den Gefahren der Angelhaken, aber der leichtsinnige Patrick überredet SpongeBob, mit ihm an den Haken zu spielen. // Spongebob darf mit den beiden Superhelden Meerjungfraumann und Blaubarsch-Bube auf Patrouille gehen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon